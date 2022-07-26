Северная Ирландия: скончался соавтор Белфастского соглашения Дэвид Тримбл

На 78 году жизни скончался бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл, соавтор Соглашения Страстной пятницы о политическом урегулировании в Ольстере.

Он был первым лидером северо-ирландских юнионистов и протестантов, севшим на стол переговоров с националистами из "Шинн фейн".

За усилия по поиску мирного решения конфликта, продолжавшегося почти 40 лет, Тримбл и глава католической общины Джон Хьюм были удостоены Нобелевской премии мира.