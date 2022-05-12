СПЧ поддержал резолюцию о расследовании предполагаемых военных преступлений России в Украине

Совет ООН проголосовал за расследование "ухудшающейся в связи с агрессией России ситуации с правами человека" в Украине. "За" - высказались 33 страны, воздержались 12, против выступили две (Китай и Эритрея). Российская делегация на заседании не присутствовала: Генассамблея приостановила участие России в СПЧ в связи с ее вторжением в Украину. Москва в ответ объявила о выходе из Совета.

Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов подверг критике эту спецсессию, заявив, что "коллективный Запад "демонизирует" Россию.

Верховный комиссар ООН по правам человек Мишель Бачелет говорила о свидетельствах предполагаемых военных преступлений:

"Масштабы внесудебных расправ, в том числе массовых казней в районах к северу от Киева, шокируют. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийствах, цифры будут продолжать расти по мере появления новых доказательств".

Саму высокую цену за войну в Украине платят дети. Об этом в своем выступлении говорил заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Омар Абди:

"Только в прошлом месяце ООН получила проверенные сведения о гибели около ста детей, при этом реальные цифры могут быть значительно выше. Многие дети получили ранения. Миллионы стали перемещенными лицами и беженцами".

Омар Абди добавил, что нападениям продолжают подвергаться образовательные учреждения. По данным украинских властей, в четверг российские войска обстреляли школьный комплекс в Черниговской области, в результате чего погибли трое мирных жителей и 12 получили ранения.

В селе Степанки под Харьковом продолжается эксгумация предполагаемых жертв военных преступлений. Местные власти заявляют, что 27 марта в результате танкового обстрела российскими силами жилого дома, погибли несколько мирных жителей.