Вторжение России на Украину: страх и сопротивление в фотографиях

Вторжение России на Украину: страх и сопротивление в фотографияхКомментарии
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Взрывы были слышны в Киеве рано утром в пятницу, на второй день полномасштабного нападения России на Украину.
Жителей просили спрятаться в убежищах, а в социальных сетях люди делились геолокациями, чтобы найти своих близких.
Паника усилилась после того, как появились сообщения о том, что пострадал жилой дом.
Эти последние фотографии показывают ситуацию по всей стране.
В центре Киева временами было очень тихо, многие не хотели покидать свои дома. Военные действия напугали население от востока до запада, люди прячутся в укрытиях.