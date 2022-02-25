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Украина

Вторжение России на Украину: страх и сопротивление в фотографиях

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 Ольга Кепински
Вторжение России на Украину: страх и сопротивление в фотографиях
Авторское право  Emilio Morenatti/AP Photo

Взрывы были слышны в Киеве рано утром в пятницу, на второй день полномасштабного нападения России на Украину.

Жителей просили спрятаться в убежищах, а в социальных сетях люди делились геолокациями, чтобы найти своих близких.

Паника усилилась после того, как появились сообщения о том, что пострадал жилой дом.

Эти последние фотографии показывают ситуацию по всей стране.

Emilio Morenatti/AP
Украинский солдат, получивший ранение в бою в Киеве. 25 февраля 2022 годаEmilio Morenatti/AP
DANIEL LEAL/AFP or licensors
Женщина разбирает завалы у поврежденного жилого дома на улице Кошица в пригороде Киева, куда предположительно попал военный снаряд.25 февраля 2022 года.DANIEL LEAL/AFP or licensors
Oleksandr Ratushniak/AP
Украинский пожарный идет между фрагментами сбитого самолета в Киеве, Украина. 25 февраля 2022 года.Oleksandr Ratushniak/AP

В центре Киева временами было очень тихо, многие не хотели покидать свои дома. Военные действия напугали население от востока до запада, люди прячутся в укрытиях.

Efrem Lukatsky/AP
Люди прячутся в киевском метроEfrem Lukatsky/AP
Efrem Lukatsky/AP
Многие решили остаться в метро на ночь. Киев, Украина. 25 февраля 2022 годаEfrem Lukatsky/AP
Emilio Morenatti/AP Photo
Украинские солдаты занимают позицию на мосту в Киеве. 25 февраля 2022 года.Emilio Morenatti/AP Photo
AP/Ukrainian Police Department Press Service
Пожарные пытаются справиться с огнем после повреждения жилого дома при обстреле. Киев, Украина. 25 февраля 2022 годаAP/Ukrainian Police Department Press Service
HANDOUT/AFP
Пожарные тушат пожар в поврежденном при обстреле жилом доме в Киеве. 25 февраля 2022 годаHANDOUT/AFP
AP Photo/Emilio Morenatti
Жители оценивают ущерб от пожара и обстрела жилого дома. Киев, Украина. 25 февраля 2022 годаAP Photo/Emilio Morenatti
Claus Bech/fotograf@clausbech.dk
Акция солидарности с народом Украины у посольства в Копенгагене. 25 февраля 2022 годаClaus Bech/fotograf@clausbech.dk
Petr David Josek/AP
Люди, спасающиеся от конфликта на Украине, прибывают в Пшемысль, Польша. 25 февраля 2022 года.Petr David Josek/AP
Sergei Grits/Copiright 2022 The Associated Press.
Покупательница у заметно поредевших прилавков в одном из магазинов Запорожья, Украина. 25 февраля 2022 годаSergei Grits/Copiright 2022 The Associated Press.