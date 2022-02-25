Вторжение России на Украину: страх и сопротивление в фотографиях

Взрывы были слышны в Киеве рано утром в пятницу, на второй день полномасштабного нападения России на Украину.

Жителей просили спрятаться в убежищах, а в социальных сетях люди делились геолокациями, чтобы найти своих близких.

Паника усилилась после того, как появились сообщения о том, что пострадал жилой дом.

Эти последние фотографии показывают ситуацию по всей стране.

Украинский солдат, получивший ранение в бою в Киеве. 25 февраля 2022 года Emilio Morenatti/AP

Женщина разбирает завалы у поврежденного жилого дома на улице Кошица в пригороде Киева, куда предположительно попал военный снаряд.25 февраля 2022 года. DANIEL LEAL/AFP or licensors

Украинский пожарный идет между фрагментами сбитого самолета в Киеве, Украина. 25 февраля 2022 года. Oleksandr Ratushniak/AP

В центре Киева временами было очень тихо, многие не хотели покидать свои дома. Военные действия напугали население от востока до запада, люди прячутся в укрытиях.

Люди прячутся в киевском метро Efrem Lukatsky/AP

Многие решили остаться в метро на ночь. Киев, Украина. 25 февраля 2022 года Efrem Lukatsky/AP

Украинские солдаты занимают позицию на мосту в Киеве. 25 февраля 2022 года. Emilio Morenatti/AP Photo

Пожарные пытаются справиться с огнем после повреждения жилого дома при обстреле. Киев, Украина. 25 февраля 2022 года AP/Ukrainian Police Department Press Service

Пожарные тушат пожар в поврежденном при обстреле жилом доме в Киеве. 25 февраля 2022 года HANDOUT/AFP

Жители оценивают ущерб от пожара и обстрела жилого дома. Киев, Украина. 25 февраля 2022 года AP Photo/Emilio Morenatti

Акция солидарности с народом Украины у посольства в Копенгагене. 25 февраля 2022 года Claus Bech/fotograf@clausbech.dk

Люди, спасающиеся от конфликта на Украине, прибывают в Пшемысль, Польша. 25 февраля 2022 года. Petr David Josek/AP