COVID-19 добрался до Северной Кореи

Спустя два года в Северной Корее официально признаны первые случаи заражения COVID-19.

Сразу после этого лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в стране всеобщий локдаун.

Вспышка заболевания может иметь серьезные последствия для страны с населением 26 млн человек и неразвитой системой здравоохранения.

Эксперты считают, что неожиданное признание случаев COVID-19 говорит о поиске Пхеньяном помощи извне.

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