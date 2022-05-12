COVID-19 добрался до Северной Кореи

COVID-19 добрался до Северной КореиКомментарии
Euronews
Спустя два года в Северной Корее официально признаны первые случаи заражения COVID-19.
Сразу после этого лидер КНДР Ким Чен Ын объявил в стране всеобщий локдаун.
Вспышка заболевания может иметь серьезные последствия для страны с населением 26 млн человек и неразвитой системой здравоохранения.
Эксперты считают, что неожиданное признание случаев COVID-19 говорит о поиске Пхеньяном помощи извне.
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