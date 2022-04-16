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Северная Корея

В КНДР отметили День Солнца

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Празднование Дня Солнца
Празднование Дня Солнца   -   Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал участников торжественного парада, прошедшего в пятницу на главной площади Пхеньяна по случаю 110-летия со дня рождения его деда – основателя страны Ким Ир Сена. В мероприятии приняли участие тысячи людей. При этом глава государства не выступал с речами, и военного парада в ходе праздненств также не было, вопреки ожиданиям западных и южнокорейских СМИ.

Вечером на площади молодёжь в традиционных нарядах исполнила массовый танец, а закончились праздненства грандиозным фейерверком. Официальная идеология КНДР, чучхе, была разработана Ким Ир Сеном и подразумевает опору в развитии на собственные силы. Его день рождения – День Солнца – главный государственный праздник в Северной Корее, он отмечается по всей стране.