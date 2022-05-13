Первая смерть от COVID-19 в КНДР на следующий день после признания вспышки

Первая смерть от COVID-19 зарегистрирована в КНДР на следующий день после признания вспышки заболевания в стране.

Официально Северную Корею эпидемия коронавируса обошла. Но накануне государственные СМИ сообщили, что от лихорадки в стране умерли 6 человек, один из них был заражен вариантом омикрон, а всего заболевших - 350 тысяч.

Наблюдатели отмечают, что идентифицировать лихорадку в стране не могут из-за нехватки тестов на COVID-19.

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