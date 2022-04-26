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Северная Корея

Ким Чен Ын: КНДР продолжит укреплять ядерные силы

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 Yulia Gritsay
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Военный парад в Пхеньяне, КНДР 25 апреля 2022
Военный парад в Пхеньяне, КНДР 25 апреля 2022   -   Авторское право  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Северная Корея продолжит укреплять ядерные силы "на максимальной скорости", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 90-летия со дня основания Корейской народной армии.

Ядерное оружие нужно для того, чтобы не допустить войны, но оно будет использовано, если другая страна посягнет на жизненно важные интересы КНДР, подчеркнул он.

На параде публике были продемонстрированы в том числе и межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17", которую Пхеньян, по собственным утверждениям, испытал в конце марта. Характеристики позволяют ей долететь до любой точки США.