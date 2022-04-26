Ким Чен Ын: КНДР продолжит укреплять ядерные силы

Северная Корея продолжит укреплять ядерные силы "на максимальной скорости", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время парада в честь 90-летия со дня основания Корейской народной армии.

Ядерное оружие нужно для того, чтобы не допустить войны, но оно будет использовано, если другая страна посягнет на жизненно важные интересы КНДР, подчеркнул он.

На параде публике были продемонстрированы в том числе и межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17", которую Пхеньян, по собственным утверждениям, испытал в конце марта. Характеристики позволяют ей долететь до любой точки США.