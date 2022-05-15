Финляндия официально подаст заявку на вступление в НАТО

Президент и правительство Финляндии объявили в воскресенье, что ранее нейтральная скандинавская страна, имеющая протяженную границу с Россией, намерена подать заявку на членство в НАТО, прокладывая путь к расширению западного военного альянса, состоящего из 30 членов.

Об этом заявили президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки.

Ожидается, что в ближайшие часы о том же заявят и власти Швеции. По данным европейских СМИ, обе страны могут отправить официальную заявку в Брюссель одновременно в середине недели.

В Хельсинки подчёркивают, что приняли решение совершенно самостоятельно и готовы к ответных шагам России: ранее Владимир Путин назвал ошибкой отказ Финляндии от традиционного нейтралитета.

Саули Ниинистё, президент Финляндии:

"Сегодня, президент республики и правительственный комитет по иностранной политике пришли к согласию, что Финляндия подаст запрос на вступление в НАТО, после консультаций с парламентом. Многое произошло с тех пор, как мы встречались в прошлый раз 24 февраля. Это исторический день. Начинается новая эпоха".

Ожидается, что финский парламент одобрит решение в ближайшие дни, но это считается формальностью.

Затем официальное заявление о членстве будет подано в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, скорее всего, уже на следующей неделе.

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на саммите НАТО в Берлине, является расширение НАТО за пределы нынешних 30 государств-членов.

Политики ряда стран-членов Альянса уже приветствовали решение Стокгольма и Хельсинки; в частности, в Берлине призвали рассмотреть заявки как можно скорее.

Куда менее позитивно происходящее восприняла Турция: по мнению Анкары, скандинавские страны предоставляют убежище активистам "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции называют террористической организацией.