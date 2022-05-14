Россия-G7: "гибридная война" и взаимные обвинения

Страны "Большой семёрки" никогда не признают границы, которые Россия стремится установить путём военной агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трёхдневных переговоров глав МИД стран "Группы семи", которые проходили на севере Германии. Также на встрече обсуждались возможное расширение НАТО и последствия продовольственного кризиса для бедных стран.

Мы не должны быть наивными. Кризис зерна и надвигающийся голод – это не просто сопряжённые с войной негативные последствия. Это сознательно выбранный инструмент гибридной войны, которая ведется прямо сейчас. Россия готовит почву для новых потрясений, чтобы намеренно ослабить единство международного сообщества, осуждающего развязанную Россией агрессию. Анналена Бербок Министр иностранных дел ФРГ

Главы внешнеполитических ведомств условились расширить санкции там, где это наиболее болезненно для Москвы, а также обратились к Китаю с призывом "прекратить манипулировать фактами и оправдывать войну России против Украины".

Мы твёрдо убеждены, что Швеция и Финляндия должны присоединиться к НАТО. Я с нетерпением жду возможности поговорить сегодня с Йенсом Столтенбергом. Причем мы не просто за вступление, но за быстрое вступление. Это имеет принципиальное значение в нынешних обстоятельствах. Мелани Жоли Министр иностранных дел Канады

В ходе телефонного разговора с Саули Ниинистё Владимир Путин назвал ошибкой намерение Финляндии отказаться от внеблокового статуса, отметив, что никаких угроз для безопасности соседней страны не существует, а членство в НАТО может испортить отношения Хельсинки и Москвы.

Сергей Лавров заявил, что попытки изоляции России обречены на провал, указывая на важность связей с Китаем, Индией, Алжиром и странами Персидского залива:

Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все, без исключения. Мы делали всё, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем. К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

В субботу Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Менее 15% потребностей страны приходились на российский импорт. Теперь его заменят поставки из Швеции и местное производство.

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