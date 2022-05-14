Россия-G7: "гибридная война" и взаимные обвинения

Россия-G7: "гибридная война" и взаимные обвиненияКомментарии
Страны "Большой семёрки" никогда не признают границы, которые Россия стремится установить путём военной агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трёхдневных переговоров глав МИД стран "Группы семи", которые проходили на севере Германии. Также на встрече обсуждались возможное расширение НАТО и последствия продовольственного кризиса для бедных стран.
Главы внешнеполитических ведомств условились расширить санкции там, где это наиболее болезненно для Москвы, а также обратились к Китаю с призывом "прекратить манипулировать фактами и оправдывать войну России против Украины".
В ходе телефонного разговора с Саули Ниинистё Владимир Путин назвал ошибкой намерение Финляндии отказаться от внеблокового статуса, отметив, что никаких угроз для безопасности соседней страны не существует, а членство в НАТО может испортить отношения Хельсинки и Москвы.
Сергей Лавров заявил, что попытки изоляции России обречены на провал, указывая на важность связей с Китаем, Индией, Алжиром и странами Персидского залива:
В субботу Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Менее 15% потребностей страны приходились на российский импорт. Теперь его заменят поставки из Швеции и местное производство.
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