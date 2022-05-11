Палестинская журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклех была убита во время съемок израильского налета на город Дженин на Западном берегу реки Иордан.

На видеозаписи инцидента видно, что на ней надет бронежилет с надписью "ПРЕССА"

В твиттере телекомпании, журналисты "АЛЬ-ДЖАЗИРЫ" написали:

— В результате трагического, умышленного преступления, нарушающего международные законы и нормы, израильские оккупационные силы хладнокровно убили нашего репортера Ширин Абу Аклех.

Во время этого налета, еще один палестинский журналист - Али Смоуди, был ранен, но выжил.

Аль-Джазира возложила вину на Израиль. В заявлении, прозвучавшем на канале, журналисты призвали международное сообщество "осудить и привлечь к ответственности израильские оккупационные силы за преднамеренное нападение и убийство журналистки Ширин Абу Аклех".