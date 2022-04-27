Председатель бундестага - в израильском кнессете

Председателя немецкого бундестага впервые принималив израильском кнессете в преддверии Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 28 апреля. Бербель Бас подписала гостевую книгу и сказала, что ей "глубоко стыдно, за то, что её предки хладнокровно спланировали истребление евреев и жестоко осуществили его".

Бас посетила также Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем и возложил венок у Вечного огня в Зале памяти.

"Я благодарю Яд ва-Шем за сохранение памяти, - сказал она. - Историческая вина Германии порождает особое обязательство. Безопасность Израиля и борьба со всеми формами антисемитизма являются частью нашего национального самосознания. Мы не забудем никогда".

Бербель Бас прибыла в Израиль по приглашению председателя кнессета Мики Леви. В четверг она примет участие в мемориальной церемонии.

В течение десятилетий после Холокоста, в котором от рук немецких нацистов погибли миллионы евреев, Германия и Израиль стали верными союзниками. Кабинеты министров двух стран проводят регулярные совместные заседания, а ФРГ сейчас является самым важным торговым партнером Израиля в Европейском Союзе.

Но Германия, как и большая часть Европы, расходится с Израилем в палестинском вопросе, призывая к созданию палестинского государства и выступая против израильской поселенческой деятельности на Западном берегу.