Израиль наносит удары по сектору Газа после перехвата ракеты

Израиль нанёс удар по нескольким военными объектам ХАМАСа, в том числе фабрике по производству взрывных устройств, в ответ на запуск зенитной ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, добавив, что палестинская ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

По предварительным данным, с обеих сторон пострадавших нет.

За последнюю неделю в Иерусалиме прошла серия столкновений между израильтянами и палестинцами, более 170 человек получили ранения.

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