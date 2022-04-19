Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Израиль

Израиль наносит удары по сектору Газа после перехвата ракеты

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Взрыв от израильского авиаудара, Хан-Юнис, Сектор Газа
Взрыв от израильского авиаудара, Хан-Юнис, Сектор Газа   -   Авторское право  AP Photo/Yousef Masoud

Израиль нанёс удар по нескольким военными объектам ХАМАСа, в том числе фабрике по производству взрывных устройств, в ответ на запуск зенитной ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, добавив, что палестинская ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

По предварительным данным, с обеих сторон пострадавших нет.

За последнюю неделю в Иерусалиме прошла серия столкновений между израильтянами и палестинцами, более 170 человек получили ранения.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.