Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в июне - Зеленский | Текстовая трансляция

Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в июне - Зеленский | Текстовая трансляцияКомментарии
Конгресс США может во вторник проголосовать за выделение Украине дополнительных $39,8 млрд помощи, сообщают СМИ со ссылками на источники. Накануне президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает, что Европейский совет примет "позитивное" решение и предоставит Украине статус кандидата в члены ЕС уже в июне.
Ранее Украина сообщила, что передала Европейскому Союзу вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Опросник позволяет оценить соответствие украинского законодательства европейскому после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Ответы на вторую часть составили около 4 тыс. страниц.
Соглашение по европейскому эмбарго на российскую нефть, которое в настоящее время блокируется Венгрией, возможно "в течение недели", заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Боне телеканалу LCI.
"Мы должны действовать быстро, и я говорю это с уверенностью: будет шестой пакет европейских санкций, они будут очень мощными, и мы будем постепенно, по графику, уходить, прежде всего, от российской нефти, но и вообще от российских углеводородов", - сказал он.
Боне добавил, что во вторник должны состоятся переговоры между европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее фон дер Ляйен сообщила о "прогрессе" в переговорах после встречи с Орбаном в Будапеште.
Венгрия зависит от российских углеводородов поскольку у страны нет выхода к морю. Для достижения соглашения с ЕС Будапешт просит у своих партнеров по блоку гарантий поставок энергоносителей.
В Изюме Харьковской области Украины, который находится под контролем российских военных, под завалами пятиэтажного дома нашли тела 44 мирных жителей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
ВВП России может упасть на 10% в 2022, считает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В 2023 году банк прогнозирует российскому ВВП нулевую динамику. Ранее Центрабанк России прогнозировал падение ВВП страны в 2022 году на 8-10%, от 0 до 3% снижения в 2023 и рост на 2,5-3,5% в 2024.
Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 30%. В марте банк прогнозировал падение украинского ВВП на 20%. При этом ЕБРР ожидает рост экономки Украины на 25% в 2023 году, "но это предполагает, что к тому времени уже начнутся существенные восстановительные работы".
ВВП Беларуси в 2022 году снизится на 4%.
Япония расширила санкционный список российских компаний и физических лиц. В него вошли 70 предприятий и 130 российских политиков, включая премьер-министра Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей.
Санкции вводятся также против руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Под санкции попали российские компании, связаные с военным производством. В частности, речь идет об "Алмаз-Атей", "Тактическом ракетном вооружении", ВНИИ "Эталон", "Информационных телекоммуникационных технологиях".
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Европейский совет примет "позитивное" решение и предоставит Украине статус кандидата в члены ЕС уже в июне.
"Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнять каждая страна, которая стремится стать частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы, но мы сделали это за считанные недели", - сказал Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.
"Сегодня мы сделали еще один шаг. Очень важный и не просто формальный на нашем пути в ЕС, - заявил он. - Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата по членству в ЕС".
Украина сообщила, что передала Европейскому Союзу вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС 9 мая. Опросник позволяет оценить соответствие украинского законодательства европейскому после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Ответы на вторую часть составили около 4 тыс. страниц.
Оргкомитет Пулитцеровской премии отдал специальную награду украинским журналистам, сообщается на сайте премии. Премию присудили "за мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".
"Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они упорно продолжают попытки представить точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", - говорится в сообщении.
Объявление лауреатов премии прошло 9 мая.
Утренняя сводка украинского генштаба ВСУ
- На востоке продолжается наступление российской армии в Донецкой и Луганской областях. По мнению генштаба, россияне пытаются установить контроль над этими территориями, чтобы получить сухопутный доступ к аннексированному Крыму. Авиация России действует на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".
- Российская армия усиленно охраняет участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Генштаб ожидает "демонстративных действий" вдоль границы Украины, чтобы сковать подразделения Вооруженных Сил Украины и не допустить их перегруппировку по другим направлениям.
- Наступление российской армии в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк продолжается. Ведутся бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.