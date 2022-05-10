Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в июне - Зеленский | Текстовая трансляция

Конгресс США может во вторник проголосовать за выделение Украине дополнительных $39,8 млрд помощи, сообщают СМИ со ссылками на источники. Накануне президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает, что Европейский совет примет "позитивное" решение и предоставит Украине статус кандидата в члены ЕС уже в июне.

Ранее Украина сообщила, что передала Европейскому Союзу вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Опросник позволяет оценить соответствие украинского законодательства европейскому после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Ответы на вторую часть составили около 4 тыс. страниц.