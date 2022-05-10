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Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС в июне - Зеленский | Текстовая трансляция

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Мужчина возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в честь Дня Победы во Второй мировой войне в Киеве.
Мужчина возлагает цветы к могиле Неизвестного солдата в честь Дня Победы во Второй мировой войне в Киеве.   -   Авторское право  AP Photo

Конгресс США может во вторник проголосовать за выделение Украине дополнительных $39,8 млрд помощи, сообщают СМИ со ссылками на источники. Накануне президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что рассчитывает, что Европейский совет примет "позитивное" решение и предоставит Украине статус кандидата в члены ЕС уже в июне.

Ранее Украина сообщила, что передала Европейскому Союзу вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС. Опросник позволяет оценить соответствие украинского законодательства европейскому после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Ответы на вторую часть составили около 4 тыс. страниц. 

10:14

Соглашение по европейскому эмбарго на российскую нефть, которое в настоящее время блокируется Венгрией, возможно "в течение недели", заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Боне телеканалу LCI. 

"Мы должны действовать быстро, и я говорю это с уверенностью: будет шестой пакет европейских санкций, они будут очень мощными, и мы будем постепенно, по графику, уходить, прежде всего, от российской нефти, но и вообще от российских углеводородов", - сказал он.

Боне добавил, что во вторник должны состоятся переговоры между европейскими лидерами, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее фон дер Ляйен сообщила о "прогрессе" в переговорах после встречи с Орбаном в Будапеште.

Венгрия зависит от российских углеводородов поскольку у страны нет выхода к морю. Для достижения соглашения с ЕС Будапешт просит у своих партнеров по блоку гарантий поставок энергоносителей.

10:05

В Изюме Харьковской области Украины, который находится под контролем российских военных, под завалами пятиэтажного дома нашли тела 44 мирных жителей, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. 

09:24

ВВП России может упасть на 10% в 2022, считает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В 2023 году банк прогнозирует российскому ВВП нулевую динамику. Ранее Центрабанк России прогнозировал падение ВВП страны в 2022 году на 8-10%, от 0 до 3% снижения в 2023 и рост на 2,5-3,5% в 2024. 

Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 30%. В марте банк прогнозировал падение украинского ВВП на 20%. При этом ЕБРР ожидает рост экономки Украины на 25% в 2023 году, "но это предполагает, что к тому времени уже начнутся существенные восстановительные работы".

ВВП Беларуси в 2022 году снизится на 4%.

08:27

Япония расширила санкционный список российских компаний и физических лиц. В него вошли 70 предприятий и 130 российских политиков, включая премьер-министра Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей.

Санкции вводятся также против руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Под санкции попали российские компании, связаные с военным производством. В частности, речь идет об "Алмаз-Атей", "Тактическом ракетном вооружении", ВНИИ "Эталон", "Информационных телекоммуникационных технологиях".

07:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Европейский совет примет "позитивное" решение и предоставит Украине статус кандидата в члены ЕС уже в июне.

"Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнять каждая страна, которая стремится стать частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы, но мы сделали это за считанные недели", - сказал Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

"Сегодня мы сделали еще один шаг. Очень важный и не просто формальный на нашем пути в ЕС, - заявил он. - Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата по членству в ЕС".

Украина сообщила, что передала Европейскому Союзу вторую часть опросника на получение статуса кандидата на членство в ЕС 9 мая. Опросник позволяет оценить соответствие украинского законодательства европейскому после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Ответы на вторую часть составили около 4 тыс. страниц.

06:47

Оргкомитет Пулитцеровской премии отдал специальную награду украинским журналистам, сообщается на сайте премии. Премию присудили "за мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".

"Несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они упорно продолжают попытки представить точную картину ужасной реальности, делая честь Украине и журналистам всего мира", - говорится в сообщении. 

Объявление лауреатов премии прошло 9 мая.

06:40

Утренняя сводка украинского генштаба ВСУ

- На востоке продолжается наступление российской армии в Донецкой и Луганской областях. По мнению генштаба, россияне пытаются установить контроль над этими территориями, чтобы получить сухопутный доступ к аннексированному Крыму. Авиация России действует на Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь".

- Российская армия усиленно охраняет участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Генштаб ожидает "демонстративных действий" вдоль границы Украины, чтобы сковать подразделения Вооруженных Сил Украины и не допустить их перегруппировку по другим направлениям.

- Наступление российской армии в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк продолжается. Ведутся бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее Северодонецкого района Луганской области, а также Каменка Ясиноватского района Донецкой области.