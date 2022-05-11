Разведка США: конфликт будет длительным

Президент России не остановится на Донбассе и продолжит масштабное наступление на Украину, так считает глава разведки США. Аврил Хейнс полагает, что Путин рассчитывает, что в процессе затягивания войны, ему удастся преодолеть давление Запада

Аврил Хейнс, директор национальной разведки США:

— Мы считаем, что стратегические задачи Путина, вероятно, не изменились, и что принятое им в конце марта решение о переориентации российских сил на Донбасс лишь временное изменение позволившее ему вернуть инициативу после того, как российским военным не удалось взять Киев.

— По нашим оценкам, президент Путин готовится к длительному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса Аврил Хейнс, директор национальной разведки США

Премьер-министр Италии - первый европейский лидер, посетивший Белый дом с момента начала боевых действий в Украине. Марио Драги признал, что война кардинально изменит Европу.

Тем временем в Донецке, недалеко от линии фронта, действуют украинские саперы. С начала боевых действий работая с разными видами взрывных устройств они не потеряли ни одного бойца.

В ночном обращении Владимир Зеленский отдал дань памяти, первому президенту Украины - Леониду Кравчуку

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Леонид Кравчук знал, цену свободы всем сердцем и хотел мира для Украины. Я уверен, что мы этого добьемся. Мы одержим победу и установим мир. Вечная честь и память первому президенту независимой Украины.

Вооруженные силы Беларуси заявляют о развертывании войск специального назначения вблизи южной границы с Украиной в ответ на так называемой белорусским правительством "растущей угрозой" со стороны США и их союзников.