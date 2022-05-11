На востоке Германии боятся нефтяного эмбарго

Работники нефтеперерабатывающего завода в небольшом городке Шведт, расположенном на польско-германской границе с Польшей в Восточной Германии, обеспокоены.

Неслучайно: их предприятие принадлежит "Роснефти", и вся нефть, которая затем преобразуется здесь в дизельное топливо и бензин, поступает по трубопроводу прямо из России.

Работники пристально следят за переговорами о возможном введении нефтяного эмабрго.

Мартин Рик, сотрудник, признается: "Наше существование поставлено на карту. У каждого из нас есть свои частные обязательства. Если завод закроют, нам придется переезжать, потому что другой работы здесь нет".

С коллективом пообщался министр экономики Германии Роберт Хабек. В его планах - снижение зависимости страны от российских энергоносителей. Задача сложная. Что касается этого предприятия, то, возможно, власти смогут наладить доставку сюда нефти из других источников. Правда, некоторые считают эту идею нежизнеспособной.

Роберт Хабек с такими оценками не согласен: "Эмбарго не за горами, нравится вам это или нет. Так вот, что лучше: ждать и глядеть на трубопровод или найти все же другие варианты?"

Беспокойство вызывает не только потеря рабочих мест. Этот нефтеперерабатывающий завод обеспечивает бензином и дизельным топливом весь регион, включая Берлин; от поставляемого отсюда керосина зависит берлинский аэропорт.

Тобиас Федерико, директор группы Energy Brainpool, уточняет: "Они снабжают в основном Берлин и Бранденбург. Через полгода когда введут эмбарго, здесь может возникнуть дефицит. У нас будет меньше бензина, чем мы привыкли".

Йона Кельген, Euronews: "Итак, Германия согласилась на санкции против российской нефти. Она даже настаивала на них, и в целом страна, наверное, не слишком пострадает. Однакоестьрегионы, особенно на востоке Германии, где последствия будут гораздо ощутимей".