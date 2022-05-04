Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

ЕС вводит нефтяное эмбарго против России

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. Меры предусматривают отключение трех российских банков - в их числе "Сбербанк" - от системы финансовых сообщений SWIFT и полное нефтяное эмбарго. Это, по словам аналитиков, самая радикальная мера экономического давления на Москву, оставшаяся в резерве у Запада.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Сейчас мы предлагаем ввести эмбарго на российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти. Мы обеспечим постепенное прекращение поставок российской нефти таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли найти альтернативных поставщиков и минимизировать воздействие на мировые рынки. Именно поэтому мы поэтапно прекратим поставки российской нефти в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - к концу текущего года".

ЕС почти на 40% зависит от российского газа и на 30% - от нефти и нефтепродуктов. Для принятия шестого пакета антироссийских санкций требуется согласие всех 27 государств Евросоюза.

В шестом пакете также предусмотрены - запрет на вещание трех российских телеканалов и расширение санкционных списков, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирного населения в Буче.