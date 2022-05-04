ЕС вводит нефтяное эмбарго против России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций в отношении России в связи с ее вторжением в Украину. Меры предусматривают отключение трех российских банков - в их числе "Сбербанк" - от системы финансовых сообщений SWIFT и полное нефтяное эмбарго. Это, по словам аналитиков, самая радикальная мера экономического давления на Москву, оставшаяся в резерве у Запада.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Сейчас мы предлагаем ввести эмбарго на российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной нефти. Мы обеспечим постепенное прекращение поставок российской нефти таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли найти альтернативных поставщиков и минимизировать воздействие на мировые рынки. Именно поэтому мы поэтапно прекратим поставки российской нефти в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - к концу текущего года".

ЕС почти на 40% зависит от российского газа и на 30% - от нефти и нефтепродуктов. Для принятия шестого пакета антироссийских санкций требуется согласие всех 27 государств Евросоюза.

В шестом пакете также предусмотрены - запрет на вещание трех российских телеканалов и расширение санкционных списков, в том числе за счет российских военных, причастных к убийствам мирного населения в Буче.