Орбан сравнил нефтяное эмбарго с атомной бомбой

Еврокомиссия предлагает ввести полное эмбарго на импорт в ЕС российской нефти. Однако против этого выступил премьер-министр Венгрии, хотя ей обещают более длительный, чем другим, переходный период. Виктор Орбан объяснил, почему его может обернуться катастрофой для его страны, не имеющей выхода к морю:

«Российская или любая другая нефть может поступать в Венгрию только по трубопроводу. Один конец трубопровода находится в России, а другой - в Венгрии, - сказал Орбан. - Наше правительство унаследовало такую хозяйственную связь. Мы не можем разорвать её, приняв предложение Еврокомиссии. Это было бы всё равно, что сбросить на венгерскую экономику атомную бомбу".

В интервью национальной телерадиокомпании венгерский премьер предупредил, что сокращение поставок российской нефти потребует полной замены энергетической системы. По его словам, на это уйдет 5 лет и миллиарды евро. Но Орбан поставил условием для своего согласия получение причитающихся Венгрии средств из фонда восстановления ЕС после пандемии.

Корреспондент Euronews Мейв Макмахон попросила прокомментировать это Верховного представителя ЕС по внешней политике:

«Мы слышали, как сегодня утром по радио Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, сравнил санкционный пакет с атомной бомбой", - сказала она.

Жозеп Боррель переспросил: "С атомной бомбой?"

"Да. Так что бы вы ему сказали?"

«Можно спорить о том, сколько нужно лет, чтобы приспособиться к нефтяному эмбарго. Но по политическим причинам увязывать нефтяное эмбарго с чем-то другим, к нему не относящимся, но обеспечивающим финансирование следующего поколения, - неприемлемо».

Венгерская часть восстановительного фонда для следующего поколения в настоящее время заморожена Европейской комиссией из-за высокого уровня коррупции в стране. В выходные дни представители членов ЕС продолжат обсуждение нового раунда санкций против России за её вторжение в Украину. Германия теперь одобряет нефтяное эмбарго, но Венгрия может наложить на него вето.