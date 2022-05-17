Российская оппозиция в Польше: "Это плата за то, чтобы называть войну войной"

С начала вторжения России в Украину, боясь преследования по политическим мотивам, некоторые российские оппозиционеры, журналисты и активисты ищут убежище за пределами своей страны.

Анастасия Сергеева, ассоциация "За свободную Россию":

— Пропаганда очень активно распространяет информацию, что за пределами России никто не любит русских, и эти люди действительно теряют надежду, что можно что-то сделать, что кто-то за пределами России может им помочь.

Алина и Андрей - журналисты из Казани. После долгого пути через Турцию и Грузию, они приехали в Польшу в конце марта.

Андрей Григорьев, журналист "Радио Свобода" (признано в России иноагентом):

— Я уже ходил снимал протестные акции в Казани. Поскольку мы уже на виду, то нас могли в любой момент по новому российскому законодательству арестовать,обыскать. И мы прекрасно понимаем, что называть войну войной сейчас, оставаясь в России и работая в СМИ, это опасно, это подводит под уголовную статью. Журналистам, как мы прикинули, грозит до 15 лет лишения свободы. Вот это плата за то, чтобы сказать правду - назвать войну войной.

Алина Григорьева, журналист "Радио Свобода" (признано в России иноагентом):

— Воздух стал таким тяжелым, что стало невозможно дышать. Наши коллеги кто где: кто в Турции, кто в Грузии. То есть кто, где смог...

Хотя ситуация в стране остается напряженной, опросы и исследования по-прежнему показывают высокую оценку политики Путина в России.

Кацпер Ванчик, политолог, Варшавский университет:

— _Я не верю, что в России существует огромная оппозиция, оппозиция против войны среди населения. Некоторые люди решили переехать за границу, но я думаю, что политические мотивы - это только одна из причин. _Я считаю, что некоторые из них больше обеспокоены экономической ситуацией. Сейчас она не так плоха, но мы уже узнаем о некоторых внутренних проблемах.

Магдалена Ходовник, Euronews:

— Точное число россиян, покинувших Россию с 24 февраля, неизвестно - эксперты оценивают это число от 300 тысяч до более миллиона человек. Польша, которая стала популярным направлением для белорусской оппозиции, теперь принимает и россиян.

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