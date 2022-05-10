Посольство Германии вновь откроется в Киеве, объявила глава немецкого МИД Анналена Бербок во время визита в украинскую столицу. Она — самый высокопоставленный представитель ФРГ, который приехал на встречу с президентом Владимиром Зеленским после начала войны.

"Мы продолжим поддерживать европейскую и свободную Украину в гуманитарных, финансовых, экономических, технологических, политических и энергетических вопросах. Не только сегодня, но и завтра, и в долгосрочной перспективе. Именно поэтому сегодня мы вновь открываем в Киеве немецкое посольство с небольшим количеством дипломатов", — отметила министр иностранных дел Германии.

Во время визита Анналена Бербок также посетила Бучу. Там она в сопровождении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой пообщалась с местными жителями и поставила свечку в храме.

Между тем в Международной организации по миграции подсчитали, что покинуть свои дома и уехать в другие регионы страны были вынуждены 8 миллионов украинцев. Они нуждаются в наличных деньгах, лекарствах и местах для ночлега.

Тем временем пожарные и спасатели в Одессе борются с последствиями ракетного обстрела. Накануне вечером, пока в городах России гремели фейерверки в честь Дня Победы, российские войска обстреливали портовый город на юге Украины. В результате погиб один человек, еще пятеро ранены. Снаряды разрушили торговый центр и три склада.

Украинские власти утверждают, что российская армия наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы оказать на украинцев психологическое давление.