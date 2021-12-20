Победа Армении на конкурсе "Детское Евровидение"

Исполнительница из Армении Малена выиграла международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2021", Она спела о себе и личной свободе и набрала 224 балла за композицию "Qami, qami" ("Ветер, ветер").

Финал конкурса, в котором приняли участие представители 19 стран, состоялся в Париже. 14-летняя Малена получить главный приз — хрустальный микрофон — за счет зрительского голосования.