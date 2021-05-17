"Евровидение" в условиях пандемии

Популярный песенный конкурс «Евровидение» в этом году проходит в условиях продолжающейся пандемии, что накладывает отпечаток на организацию мероприятия. Участники, прибывшие из 39 разных стран в Нидерланды, где на этой неделе пройдут два полуфинала конкурса, не могут общаться друг с другом и устраивать совместные вечеринки. Как уже выяснилось, эта мера оказалась не излишней – поскольку у нескольких участников делегаций из Польши и Исландии по результатам теста был выявлен коронавирус. В связи с этим они не участвовали в церемонии открытия, прошедшей в Роттердаме в воскресенье. Финал конкурса, который проводится уже в 65 раз, состоится в субботу 22 мая. В прошлом году конкурс был отменён из-за пандемии и перенесён на год.