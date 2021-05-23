Евровидение: "Было очень здорово!"

В Италии с большим воодушевлением восприняли победу группы Монескин на завершившемся в субботу конкурсе «Евровидение».

Победу итальянской рок-группы Måneskin на конкурсе «Евровидения», завершившемся в субботу в Нидерландах», многие зрители называют вполне заслуженной:

– Было здорово, очень здорово!

– А какая песня была самой яркой?

– Та, что победила. А ещё Нидерланды.

– Мне очень понравилась песня, с которой выступила Украина. Но, очевидно, остальные не оценили её столь же высоко. Здесь здорово, и приятно видеть, как прекрасна Европа.

Известие о победе Måneskin попало сегодня на первые страницы итальянских газет. Многие местные жители восприняли эту новость с большим воодушевлением:

– Я очень взволнована, ведь в Италии столько ценностей, о которых мир не знает. Столько идей, музыки, учёных, математиков, прекрасных вещей. Вся Италия и каждая её деревня прекрасны, но, к сожалению, это не признаётся. Поэтому замечательно, что они победили.

– Сперва они играли на улицах, затем выиграли Сан-Ремо, а теперь и Евровидение. Только представьте себя на их месте, можно просто с ума сойти!

Песенный конкурс «Евровидение» стал уже 65 по счёту, в нём приняли участие коллективы из примерно 40 стран. В следующем году конкурс пройдёт, по традиции, в стране-победителе – в Италии.