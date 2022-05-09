Украинский ветеран к 9 мая лишился дома

"Страшно, очень страшно. Я на фронте такого не чувствовал, чтобы так можно было":

97-летний Иван Лысун отправился на фронт, когда ему не было 18-ти, и прошёл всю войну: Украину, Беларусь, Польшу, Германию. Дом в посёлке Золочев под Харьковом, построенный его отцом в 1930-х годах, выстоял во 2-ю мировую. Но 4-го мая был разрушен артиллерийским снарядом. Спавший ветеран чудом остался невредим.

Наталья Хоружа, дочь ветерана:

"Это были самые страшные минуты в моей жизни, когда я кричу "Папа, папа, папа!", — а он не отзывается. Потом побежала к нему в спальню, а он стоит, оглядывается, не понимает, что произошло, трясёт головой".

Несмотря на случившееся и на призывы родственников, Иван Васильевич отказывается покидать дом, где он прожил почти всю жизнь. Он говорит, что у него нет сил снова брать в руки оружие, но он хотя бы постарается привести в порядок свой дом.

Иван Лысун, ветеран войны:

"Вы знаете, очень больно. За что мы воевали, что освобождали — чтобы такую старость себе сделать? За что мы воевали? Мы воевали за освобождение Украины.

Если бы был в силах был, я бы пошёл первый в оборону, стоял бы здесь, помогал нашим войскам. Как бы вам объяснить... Даже противно смотреть на это".