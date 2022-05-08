Парламентские выборы во Франции: Ле Пен и Меланшон готовятся к реваншу

Марин Ле Пен объявила о начале избирательной кампании на грядущих парламентских выборах.

В ходе визита в Энен-Бомон на севере страны лидер "Национального объединения" яростно раскритиковала своего оппонента с крайне левого фланга Жан-Люка Меланшона, который занял 3 место в президентской гонке, став арбитром второго тура.

Давайте больше не будем рассказывать сказки о том, что Жан-Люк Меланшон в оппозиции к Эммануэлю Макрону. За 2 недели было столько разговоров, все над этим посмеялись. На самом же деле, он помог Макрону переизбраться, он полностью себя дискредитировал и похож на королевского шута со своей напускной дерзостью по отношению к президенту. Марин Ле Пен Депутат, лидер партии "Национальное объединение"

Внимание СМИ сейчас приковано именно к левым партиям, которым удалось объединиться в коалицию, – народный союз – несмотря на серьёзные идеологические разногласия в вопросах Европы и ядерной энергетики. Её возглавил лидер "Непокорённой Франции".

Его цель – получить большинство мест в нижней палате Парламента (Национальной Ассамблеи), стать премьер-министром и помешать Макрону проводить свою политику.

Избиратели говорили нам: "Объединяйтесь!" Мы объединились и теперь просим о самой широкой поддержке. Кто-то мне сказал: "Премьер-министра не выбирают, а назначают". Как остроумно! Выбирают депутатов, образуется большинство. Кого мы хотим видеть у руля? "Народный союз!" Жан-Люк Меланшон Депутат, лидер партии "Непокорённая Франция" и коалиции "Новый народный экологический и социальный союз"

70-летний политик уверен, что страна разделена на 3 практически равных блока: либералы, националисты и левые, и считает, что победа будет за тем, кто сможет мобилизовать тех, кто обычно воздерживается от голосования.

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