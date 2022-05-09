Бизнес-иммиграция: Армения принимает таланты из России

Армения приняла десятки тысяч россиян, решивших уехать из страны после начала вторжения в Украину. Многие предприниматели рассматривают Ереван в качестве возможного места для релокации своих стартапов.

Кира Кузьменко возглавляла в Москве кадровое агентство, специализирующееся на IT-секторе. Она рассказала о причинах иммиграции: "Стало сложно, правда, находиться в России, исходя из ситуации после 24 февраля, по многим причинам: по моральным, в первую очередь, с другой стороны, бизнес, действительно стал страдать".

Проблемы возникли из-за санкций против российской банковской системы: иностранные клиенты больше не могли оплачивать услуги её компании.

Власти закавказской страны с населением менее 3 миллионов человек стремятся приспособиться к массовому переезду россиян.

В мире многие города борются за талантливых людей, и мы считаем, что приток таких людей в Армению сильно повысит конкурентоспособность нашей экономики. Ваган Керобян Министр экономики Армении

Министерство экономики республики опубликовало руководство для граждан России с советами по регистрации бизнеса, открытию банковского счёта или использованию в стране криптовалюты.

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