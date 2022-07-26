В минувшее воскресенье в Армении праздновали Вардавар - древний праздник, уходящий корнями в языческие времена, который совпадает с христианским Преображением Господним. В этот день принято обливаться водой: на улицах проходят настоящие водные баталии, и поток воды может обрушиться на голову любого прохожего. Вода Вардавара считается целебной.

В Ереване и в Гюмри к празднованию подключилась и администрация городов, предоставив поливальные машины.

Вардавар - это также праздник с народными песнями и танцами. Вечером люди собираются на семейный ужин, в меню которого обязательно должны быть включены печёные яблоки.

Откуда пришло название праздника - сказать сложно. По одной из версий Вардавар связывают с богиней любви Астхик и её возлюбленным богом огня Ваагном. Рассказывают, что Астхик разливала розовую воду и осыпала землю розами, даря любовь. Однажды богиню похитил бог смерти Янах, и в душах людей воцарилась ненависть. Но огненный бог Ваагн спас Астхик. А армяне в память об этом стали ежегодно дарить друг другу розы и обливаться водой. Отсюда и "Вардавар", ведь "вард" по-армянски "роза".