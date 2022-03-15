Как в Армении относятся к наплыву россиян?

После введения против России экономических санкций, а также опасаясь возможных репрессий со стороны властей, закрытия границ и военного призыва тысячи россиян решили на какое-то время уехать из страны.

Одним из наиболее привлекательных вариантов для них оказалась Армения - для въезда не нужна виза. Ежедневно из российских городов в Ереван прибывает более 30 рейсов. Многие уезжали в спешке, не имея определенного плана действий.

Границы все резко закрылись. И мы не знали, куда ехать. Армения была оптимальный вариант. Ужасный курс... Сейчас рубль просто жутко упал, и с деньгами все было туго. Мы не понимаем, что будет завтра - может быть, завтра нападут, а может завтра все закончится. Вообще непонятно... одна из приехавших в Армению россиян

В условиях санкций на карты VIsa и MasterCard - в банках Еревана очереди из желающих обзавестись местным счетом. С начала марта их было открыто около 6,5 тысяч.

Предприниматели и политики организуют мероприятия по налаживанию контактов для тех, кто хочет остаться в Армении.

Здесь мы не имеем дело с мигрантами в классическом понимании этого слова. Мы имеем дело с профессионалами высокого уровня с высокими доходами, которые не являются бременем для Армении". IT-сектор Армении испытывает огромную нехватку квалифицированных кадров. С притоком россиян количество IT-специалистов увеличится. Кроме того, они будут тратить здесь деньги, снимать жилье и останавливаться в гостиницах, посещать рестораны, пользоваться транспортом. Все это хорошо для тех, кто предоставляет услуги Айказ Фанян экономист

Кнар Худоян, Euronews:

— Однако большинство новоприбывших не планируют оставаться здесь навсегда. Они хотят получить визы и уехать в европейские страны. Возвращение на родину исключено для тех, кто публично выступал против войны на Украине. В России сейчас действует новый закон, направленный против так называемых "фейк-ньюз", по которому люди, распространяющие информацию о войне, идущую вразрез с версией Кремля, могут получить до 15 лет тюрьмы. И опасаясь этого закона, они отказываются говорить под запись.