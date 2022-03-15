Как в Армении относятся к наплыву россиян?Комментарии
После введения против России экономических санкций, а также опасаясь возможных репрессий со стороны властей, закрытия границ и военного призыва тысячи россиян решили на какое-то время уехать из страны.
Одним из наиболее привлекательных вариантов для них оказалась Армения - для въезда не нужна виза. Ежедневно из российских городов в Ереван прибывает более 30 рейсов. Многие уезжали в спешке, не имея определенного плана действий.
В условиях санкций на карты VIsa и MasterCard - в банках Еревана очереди из желающих обзавестись местным счетом. С начала марта их было открыто около 6,5 тысяч.
Предприниматели и политики организуют мероприятия по налаживанию контактов для тех, кто хочет остаться в Армении.
Кнар Худоян, Euronews:
— Однако большинство новоприбывших не планируют оставаться здесь навсегда. Они хотят получить визы и уехать в европейские страны. Возвращение на родину исключено для тех, кто публично выступал против войны на Украине. В России сейчас действует новый закон, направленный против так называемых "фейк-ньюз", по которому люди, распространяющие информацию о войне, идущую вразрез с версией Кремля, могут получить до 15 лет тюрьмы. И опасаясь этого закона, они отказываются говорить под запись.