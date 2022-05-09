Индия хочет стать мировой житницей

Индия занимает второе место в мире по объёмам производства зерновых, при этом на экспорт идёт лишь небольшая доля урожая. Сейчас на мировом рынке отмечается дефицит пшеницы, и местные фермеры намерены увеличить производство, чтобы обеспечить нуждающиеся страны и выйти в лидеры, став новой мировой житницей.

– Из-за войны между Россией и Украиной многие страны остались без пшеницы, – говорит фермер Сураж Чоан, – но Индия готова экспортировать пшеницу, чтобы удовлетворить их потребности. Посмотрите, как у нас её много, она повсюду.

Экспорт зерновых из Индии уже существенно вырос с начала года. Ряд зернохранилищ в стране заполнен и здесь готовы начать отгрузку в другие страны. В частности, отсюда в Египет будет в скором времени отправлено шесть тысяч тонн пшеницы. Говорит – Сачин Барде, директор Namkala Wolrd Trade:

– До войны мы могли без проблем хранить здесь пшеницу два, три, шесть месяцев, но сейчас идёт война. Мы вскоре прекратим заполнять зернохранилища и начнём экспортировать.

Между тем, индийским экспортёрам ещё предстоит доказать, что их продукция соответствует международным стандартами требованиям стран-импортёров. Кроме того, амбициозным планам угрожает сильная засуха, которая может сказаться на урожайности.