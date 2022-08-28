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мир

В Индии снесли два незаконно построенных небоскреба

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 Euronews
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Снос небоскребов в пригороде Нью-Дели, Индия. 28 августа 2022.
Снос небоскребов в пригороде Нью-Дели, Индия. 28 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Altaf Qadri

В Индии снесли два незаконно построенных небоскреба в пригороде Нью-Дели. 32-этажный "Апекс" и 29-этажный "Сеян" стали самыми высокими зданиями, которые были когда-либо разрушены в стране. В них находилась почти тысяча незаселенных квартир. Для сноса башен потребовалось 3 700 килограммов взрывчатки.

Суд принял решение уничтожить небоскребы, так как они были построены с нарушениями в результате коррупционных сделок.

После взрыва на месте осталось около 80 тысяч тонн обломков. Они будут отправлены на переработку.