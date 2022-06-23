Саммит БРИКС: анти-G7 и планы расширения на юг

Кризис в мировой экономике вызвали "эгоистичные" и "непродуманные" действия западных государств. Об этом заявил Владимир Путин на саммите стран БРИКС, проходившем в видеоформате, и который в этом году совпал с саммитом Евросоюза.

Как и в Брюсселе речь шла о расширении. По утверждению российского лидера, авторитет организации в мире растёт, и её поддерживают многие государства Азии, Африки и Южной Америки, которые стремятся "проводить независимую политику". Председательствующий в клубе пяти Си Цзиньпин также призвал подключить новые страны к интеграционным механизмам БРИКС.

Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. Владимир Путин Президент России

В декларации по итогам встречи, говорится, что страны БРИКС "поддерживают переговоры между Россией и Украиной".

После начала войны и последовавших санкций Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Экспорт вырос более, чем в половину.

Индия увеличила закупки, пользуясь льготными тарифами. В мае Нью-Дели ежедневно получал более 800 тысяч баррелей российской нефти.

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