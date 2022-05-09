Шарль Мишель провел 9 мая в Одессе

Шарль Мишель приехал с необъявленным визитом в Одессу. Там глава Евросовета встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и даже спустился с ним в бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Европейский лидер отметил, что еще Александр Пушкин называл Одессу европейским городом.

Шарль Мишель записал и видеообращение к украинцам:

"Кремль хочет убить в вас дух свободы и демократии, но я абсолютно убежден, что у него это не получится. Дорогие украинские друзья, я приехал в Одессу в День Европы с одним простым посланием: вы не одни. Мы с вами".

Тем временем украинская армия пошла в контрнаступление под Харьковом. По данным Института по изучению войны, российские войска отступают, но не прекращают наносить по городу ракетные удары.

В Москве также рассказывают о своих успехах.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники", — сообщил представитель Европейского совета Шарль Мишель.

Между тем мирные жители, эвакуированные с завода "Азовсталь" в Мариуполе, добрались до подконтрольной Украине территории. Здесь, в селе Безыменное Донецкой области, для них разбили палаточный лагерь. Отсюда они должны отправиться в Запорожье.