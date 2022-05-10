Портовый украинский город Одесса стал мишенью многочисленных ударов в понедельник, когда Россия усилила атаки на юге Украины.

"Они ударили по торговому центру, который является любимым местом для многих одесситов, туда приходят люди, туда приходят люди с детьми. дети играются, кафе, рестораны, детские комнаты, детские площадки. Туда прилетела вторая ракета. Вот сегодня яркий пример того, как воюют оккупанты на нашей земле", - рассказывает мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он обвиняет Россию в неизбирательных обстрелах жилых районов и предупреждает, что его город может стать следующим Мариуполем - возможно, наиболее пострадавшим в конфликте. Но горожане оказывают ожесточённое сопротивление.

"Мы часто говорим о том, что не мы живём в Одессе, Одесса живёт в нас во всех. Во-первых я хотел бы поблагодарить всех жителей Одессы за их героизм и мужество", - сказал Труханов. .

На вопрос, что он испытывает, когда видит все эти разрушения, Даниэль отвечает:

"Гнев. Злишься от того, что ты ничего не можешь с этим поделать. Вот в чём подлость этой войны".

Даниэль считает, что нападение на гражданскую инфраструктуру, такую, ​​как этот жилой квартал, а также нападение на Одесский порт в понедельник, не случайны:

"Они знали, что делали, - говорит он. - Это самое ужасное. Люди говорят, что они просто выполняли приказы... но нет: они знали, что делали. Это не мальчишки пришли на войну, потому что им велел какой-то парень. Нет... они занимались этим какое-то время".

Даниэль считает, что противник будет продолжать. Он говорит, что он и его товарищи готовы к долгой войне.