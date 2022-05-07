Трагедия в Гаване: десятки погибших, спасатели продолжают искать людей под завалами

Число погибших в результате взрыва в пятизвёздочном отеле "Саратога" в центре Гаваны увеличилось до 32.

Об этом сообщило информагентство EFE: среди жертв трагедии четверо детей и беременная женщина.

В отеле завершались ремонтные работы в преддверии открытия, запланированного на 10 мая. Причиной взрыва по всей вероятности стал несчастный случай, связанный с газом. В здании находился 51 сотрудник.

Фасад отеля: масштаб разрушений AP Photo/Ramon Espinosa

Ятмара Кобас, мать пропавшей без вести: "Моя дочь работает в "Саратоге", вчера она ушла из дома в 8 утра, и я до сих пор в неведении. Ее тела нет в морге, ее нет в больнице, я устала от вранья по телевизору".

Рамиро Вальдес, руководитель спасательной операции: "Утечка газа могла произойти где угодно в здании, на каждом этаже оборудованы кухни для обслуживания туристов. Наверняка никто ничего не проверял".

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что в Гаване погибла туристка из Галисии, ещё один подданный Королевства госпитализирован с тяжёлыми ранениями.

Педро Санчес выразил соболезнования семьям всех погибших и пострадавших: "Наша поддержка также всему кубинскому народу".

На месте ведётся разбор завалов, по сообщению местных СМИ, спасатели надеются извлечь выживших из подвала отеля.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.