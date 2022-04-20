Финляндия: вступать ли в НАТО?

В финском парламенте начались дебаты по вопросу возможного вступления страны в НАТО. В настоящее время Финляндия имеет статус страны-партнёра альянса, но, согласно недавним опросам, среди финских граждан растёт число сторонников полноправного членства. Такую же позицию выражает и ряд местных политиков, в частности, Антти Линдтман, лидер парламентской группы фракции СДП:

– Стоит отметить, что именно действия России приблизили Финляндию к необходимости вступления в военный союз.

– Пока мы были в безопасности, – говорит местный житель, – но я ещё в 1960-е считал, что нужно в НАТО, ведь у нас самая длинная в Европе граница с Россией.

– Раньше я была против вступления в НАТО, но теперь, из-за нынешней ситуации, скорее за.

Москва не скрывает негативного отношения к перспективе вступления в северо-атлантический альянс Финляндии. , которую уже предупреждала об «очевидных негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы» при подобном развитии событий.