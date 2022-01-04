Власти Казахстана объявили о значительном снижении цены на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области. Правительственная комиссия, которая во вторник прибыла в регион, фактически пошла навстречу протестующим.

С 1-го января в республике вдвое выросли цены на газ, который используют в качестве автомобильного топлива. И уже утром в воскресенье в Жанаозене и в Актау начались массовые акции протеста, которые закончились в ряде случаев столкновениями с полицией. Позже митинги меньших масштабов прошли и в других городах. При этом манифестанты высказывали и политические лозунги, выражая недовольство ситуацией в стране в целом.

При этом еще в понедельник в правительстве Казахстана заявляли, что вряд ли смогут полностью пойти навстречу требованиям: повышение цен было вызвано тем, что с 1-го января торговля сжиженным нефтяным газом полностью осуществляется через товарные биржи; а до того розничная цена была сильно ниже себестоимости, что тормозило развитие и модернизацию производства, в то время как спрос на газ в стране постоянно растёт.

В среду президент Казахстана обсудит с правительством социально-экономическое положение в республике.