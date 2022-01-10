Торнадо прошлись по Хьюстону

По меньшей мере два мощных торнадо обрушились на пригороды американского Хьюстона в минувшие выходные.

С домов посрывало крыши. Большинство построек на пути смерча разрушены либо сильно повреждены, дороги завалены перевернутыми автомобилями и фурами.

Вместе с торнадо в эти районы на юге США пришли проливные дожди, которые вызвали наводнения. Скорость ветра местами достигала 115 км/час. Больше всех от стихии пострадали округа Харрис, Монтгомери и Либерти. Как сообщается, предупредить о надвигающемся урагане местных жителей не успели. Пока о жертвах данных не поступало. Размер ущерба ещё предстоит установить.