Торнадо разрушил десятки домов во Флориде

Мощный торнадо обрушился на округ в Ли в штате Флорида, разрушены десятки жилых автофургонов в трейлерном парке. В результате обрыва линии электропередачи еще семь тысяч домохозяйств остались без света. В округе Шарлотт также есть разрушения, четверо человек получили ранения. По юго-восточному побережью США передвигается обширная штормовая система и к утру понедельника 180 тысяч потребителей лишись доступа к электричеству. Около трех тысяч авиарейсов были отменены. Стихия принесла с собой ледяной дождь, снег и сильные порыва ветра и затронула более 50 миллионов жителей США.