Анджелина Джоли прибыла с неожиданным визитом во ЛьвовКомментарии
Euronews
Авторское право Maksym Kozutsky/Lviv City Hall-
Анджелина Джоли прибыла с неожиданным визитом во Львов.
Как уверяют СМИ, актриса приехала в Украину по личной инициативе, а не в качестве спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Звезда Голливуда пообщалась с медперсоналом, местными чиновниками и детьми, попавшими под обстрел вокзала в Краматорске.
Джоли даже пришлось искать бомбоубежище, услышав сигнал воздушной тревоги.
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