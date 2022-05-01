Анджелина Джоли прибыла с неожиданным визитом во Львов.

Как уверяют СМИ, актриса приехала в Украину по личной инициативе, а не в качестве спецпосланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Звезда Голливуда пообщалась с медперсоналом, местными чиновниками и детьми, попавшими под обстрел вокзала в Краматорске.

Джоли даже пришлось искать бомбоубежище, услышав сигнал воздушной тревоги.

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