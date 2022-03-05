Украинские спортсмены провели акцию протеста

В Пекине стартовали Паралимпийские игры, которые проходят без участия российских и белорусских спортсменов. В день открытия мероприятия украинские атлеты организовали акцию под лозунгами "Нет войне!", "Мир Украине". Эти призывы поддержали участники других команд.

Вторжение России на Украину началось вскоре после завершения зимних Олимпийских игр. Первоначально организаторы Паралимпиады объявили, что российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе из-за роли России и Беларуси в войне против Украины.

Однако за день до открытия Игр Международный паралимпийский комитет пересмотрели свое решение. В Кремле отстранение атлетов назвали позорной и чудовищной ситуацией. Открывшиеся четвертого марта Паралимпийские игры продлятся до 13 марта.