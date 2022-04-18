Карта военных действий: обстрелы Львова, Днепра и Харькова

Второй день подряд не проводится эвакуация мирных жителей Украины из пострадавших от войны районов. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила российские силы в блокировании и обстреле путей отхода.

В воскресенье и понедельник на Украине были сильные обстрелы.

В Днепре в понедельник две ракеты попали в город, сообщил военный губернатор области.

В Харькове сильно обстреляны жилые кварталы. Жителей второго по величине города Украины просили весь день 18 апреля оставаться в бомбоубежищах из-за непрекращающихся обстрелов.

По словам мэра города, во Львов попали пять ракет. Львов находится примерно в 80 км от польской границы.

Глава Луганской областной военной администрации в понедельник призвал мирных жителей к эвакуации, заявив, что на востоке Украины "не осталось безопасных мест".

Украина пообещала, что ее войска будут "бороться до конца" в осажденном Мариуполе. Город почти полностью разрушен после непрекращающихся обстрелов, погибло более 20 тысяч мирных жителей - по украинским оценкам.

Украинские силы все еще держатся на "Азовстали", огромном сталелитейном заводе на берегу Азовского моря. Это один из крупнейших подобных заводов в Европе, площадью около 11 квадратных километров, с сетью рельсовых путей и печей.

Как заявляет британская военная разведка, "нанесение ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует действиям России в Чечне в 1999 году и в Сирии в 2016 году. И это несмотря на заявления Министерства обороны России от 24 февраля 2022 года о том, что Россия не будет ни наносить удары по городам, ни угрожать населению Украины".