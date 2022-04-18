Ракетные удары по Львову

Во Львове семеро человек погибли, 11 пострадали, в том числе ребенок, в результате российских ракетных ударов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о четырех попаданиях: три удара по военной инфраструктуре (по информации властей, это неиспользуемые складские помещении), еще один удар -- по зданию с шиномонтажом. На этой станции технического обслуживания повреждены или уничтожены десятки автомобилей. Спасатели потушили пожары и разбирают завалы. В расположенном поблизости отеле, где находятся эвакуированные украинцы, взрывной волной выбило окна. По словам мэра города Андрея Садового, погибли люди, которые пришли на работу.