Оккупационная администрация Бердянска готовится выдавать пенсии и зарплаты в российских рублях. Об этом временный глава города сообщил иностранным журналистам во время пресс-тура, организованного российской армией.

В Москве неоднократно заявляли, что не намерены оккупировать и присоединять украинские территории. Но у иностранных журналистов сложилось другое впечатление. Для России это стратегические города: вместе с Мелитополем — и Мариуполем — они соединяют российскую территорию с Крымом.

Александр Сауленко, и.о. главы администрации Бердянска:

"Бердянску повезло, боевых действий в Бердянске не проводилось, поэтому вся инфраструктура города сохранилась. На данный момент это военно-гражданская администрация. Это переходный период от Украины к России".

Бердянск и Мелитополь на юге Украины оказались в руках российских военных уже через несколько дней после начала вторжения, в конце февраля. Боевых действий там почти не было. С марта там проходили массовые демонстрации против российского вторжения. Мэр Мелитополя провёл несколько дней в плену, в итоге его обменяли на пленных российских солдат.

"Город покинули все войска, которые здесь были. Остались только охранять город одни полицейские. А если были бы здесь войска, мне кажется, то было бы здесь так же, как в Мариуполе".

"Я ждал русских каждый день. И когда я только услышал первый раз, у меня слёзы пошли из глаз — настолько я был рад, что они пришли".

"Я волнуюсь, чтобы не началась Третья мировая война. потому что если в Украину будет приходить оружие, Россия будет отвечать ударами — неизвестно, чем это всё может закончиться, страшно очень".

Жители Бердянска и Мелитополя говорят, что города оказались фактически разделены. Далеко не все приняли российское вторжение. По признанию городских властей, население одного только Бердянска сократилось со 100 тысяч до 60-70.