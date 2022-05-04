Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

ООН надеется на продолжение эвакуации из Мариуполя

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
"Азовсталь" остаётся последним оплотом украинского сопротивления в Мариуполе
"Азовсталь" остаётся последним оплотом украинского сопротивления в Мариуполе   -   Авторское право  Planet Labs PBC/AP

Украина и ООН надеются на продолжение эвакуации мирных жителей из укрытий завода "Азовсталь" и из Мариуполя. Во вторник в Запорожье прибыла колонна с беженцами, вывезенными при посредничестве ООН и Красного креста

В среду украинские СМИ сообщили, что российские подразделения вошли на территорию завода, которую до этого лишь обстреливали. В Кремле заявляли, что приказ о штурме отменён, но ведётся подавление огневых точек.

По данным различных СМИ, в бомбоубежищах под заводом могут оставаться до 2000 украинских военнослужащих и несколько сотен мирных жителей.

Обе стороны обвиняют друг друга в срыве попыток эвакуации и использовании гражданских в качестве живого щита.

Ирина Верещук, вице-премьер Украины:

"Россия не хотела, чтобы мы — международное сообщество, ООН, Красный Крест — видели, как она не будет выпускать гражданских из города. Россия хочет, чтобы они оставались живым щитом для её войск, для её убийц, которые собираются убивать наших солдат на "Азовстали", а также наше гражданское население".

Территория завода "Азовсталь" остаётся последним оплотом украинского сопротивления в Мариуполе.

По украинским данным, в последние дни российская армия усилила давление почти по всем направлениям. В том числе обстрелам подверглись объекты в Закарпатье и Львовской области на границе с Польшей, а также множество железнодорожных станций по всей стране.