ООН надеется на продолжение эвакуации из Мариуполя

Украина и ООН надеются на продолжение эвакуации мирных жителей из укрытий завода "Азовсталь" и из Мариуполя. Во вторник в Запорожье прибыла колонна с беженцами, вывезенными при посредничестве ООН и Красного креста

В среду украинские СМИ сообщили, что российские подразделения вошли на территорию завода, которую до этого лишь обстреливали. В Кремле заявляли, что приказ о штурме отменён, но ведётся подавление огневых точек.

По данным различных СМИ, в бомбоубежищах под заводом могут оставаться до 2000 украинских военнослужащих и несколько сотен мирных жителей.

Обе стороны обвиняют друг друга в срыве попыток эвакуации и использовании гражданских в качестве живого щита.

Ирина Верещук, вице-премьер Украины:

"Россия не хотела, чтобы мы — международное сообщество, ООН, Красный Крест — видели, как она не будет выпускать гражданских из города. Россия хочет, чтобы они оставались живым щитом для её войск, для её убийц, которые собираются убивать наших солдат на "Азовстали", а также наше гражданское население".

Территория завода "Азовсталь" остаётся последним оплотом украинского сопротивления в Мариуполе.

По украинским данным, в последние дни российская армия усилила давление почти по всем направлениям. В том числе обстрелам подверглись объекты в Закарпатье и Львовской области на границе с Польшей, а также множество железнодорожных станций по всей стране.