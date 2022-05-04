Байден назвал Путина "диктатором с глупой армией"

"Диктатор с глупой армией". Так, по словам президента США Джо Байдена, выглядит российский лидер Владимир Путин. Об этом Байден сказал в ходе визита на оборонный завод в штате Алабама, где производятся, в частности, противотанковые ракеты "Джавелин", которые США поставляют Украине. Глава Белого дома подчеркнул особую роль в борьбе Украины с Россией работающих на заводе американцев.

Джо Байден, президент США: "Вы позволяете украинцам защищаться. И, откровенно говоря, во многих случаях они выставляют на посмешище российских военных. Если не противостоять диктаторам, история показывала нам, что они продолжают наступать, они продолжают приходить, а их аппетит к власти продолжает расти".

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал Запад прекратить поставки вооружений Украине. Путин также сказал, что Россия открыта к "диалогу" с Украиной, но обвинил Киев в "неготовности к серьёзной работе".