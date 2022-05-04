Ереван: четвёртый день протестов

Массовым шествием по центру Еревана завершился четвёртый день бессрочных протестов армянской оппозиции. Сообщается о столкновениях между манифестантами и полицией у здания МИД Армении.

Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Его противники считают, что он готовится подписать документ, по которому вся территория Нагорного Карабаха окажется в составе Азербайджана.

Армен Ашотян, Республиканская партия:

"Никол Пашинян не имеет права торговать нашими национальными завоеваниями, карабахским вопросом или геноцидом армян ни в Париже, ни в Брюсселе, ни в Москве, ни в Вашингтоне, нигде. Никол Пашинян с гордостью представляет завоевания Баку и Анкары, турецко-азербайджанские завоевания, а не завоевания Армении или Арцаха".

Оппозиция начала масштабные акции неповиновения в воскресенье, блокируя дороги и организуя шествия.

Сторонники Никола Пашиняна в свою очередь заявляют, что среди лидеров протестов — бывшие представители власти, которые тоже несут ответственность за нынешнее положение страны и не предлагают никаких практических путей решения проблем.