Ереван: новые задержания участников протестов

В столице Армении полиция задержала более 220 человек участников акций протеста. Об этом сообщают в правоохранительных органах. В полиции отмечают, что смогли восстановить движение в центре города, которое вновь было парализовано из-за массовых выступлений.

Тем не менее, оппозиция намерена продолжать акции протеста и неповиновения. Манифестанты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его обвиняют в том, что он уже пошёл и собирается ещё пойти на уступки в вопросе Нагорного Карабаха.

Артур Ванецян, партия "Родина":

"Мы блокировали центр города, автобусы не ходят, преподаватели, студенты, рабочие присоединяются к нам. Мы надеемся, что наши действия привлекут ещё больше людей и что Никол Пашинян уйдёт".

Оппозиция заявила о начале масштабных акций неповиновения в воскресенье. В понедельник в Ереване были перекрыты многие крупные магистрали. К ночи полиция, проводившая массовые задержания, разблокировала город, но утром во вторник акции начались вновь.

Сторонники Никола Пашиняна заявляют, что среди лидеров протестов — бывшие представители власти, которые также несут ответственность за нынешнее положение страны, а кроме того, участники манифестаций не предлагают никаких практических путей решения проблем.