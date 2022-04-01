Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе

Лидеры Азербайджана и Армении намерены на следующей неделе начать в Брюсселе новые мирные переговоры по Нагорному Карабаху. Два года назад Азербайджан сумел военным путём установить контроль над значительной частью этого региона. Тогда при посредничестве России удалось добиться прекращения огня.

Теперь, когда Россия проводит военную операцию на Украине, в Азербайджане, по мнению наблюдателей, посчитали, что настал удачный момент для продолжения начатого в 2020 году. Жители одного из здешних сёл заявляют, что их вынуждали покинуть дома:

– Пришли враги, пытались зайти в нашу деревню. По громкоговорителям призывали нас уходить: «Вы на территории Азербайджана, и если дорожите жизнью своих детей, выполняйте наши законы, покиньте территорию». Каждый день это повторялось.

Ереван и Москва обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня в районе, который контролируют российские военные. Азербайджан ответил, что действует в своих международно признанных границах и обвинил Россию в «неуважении его территориальной целостности». Со своей стороны Армения призвала Россию положить конец действиям Азербайджана, который обвинила в призывах к «этническим чисткам». Россия заявляет, что её миротворческие силы принимают меры для снижения напряжённости.

– Одному богу известно, что перенесли здесь люди во время войны 2020 года, – говорит местная жительница. – Но хоть кто-то же должен теперь о них позаботиться? Мы все хотим мира, но кто его принесёт нам?

Несмотря на взаимные обвинения в препятствовании мирным усилиям, и Армения, и Азербайджан выражают готовность вступить в переговоры для урегулирования конфликта. В этот раз они будут проходить при посредничестве Евросоюза. Россия со своей стороны заявляет, что будет активно содействовать скорейшему мирному соглашению.