В Ереване задерживают оппозиционеров

В Ереване, по данным СМИ, полиция задержала более 120 участников многотысячной акции оппозиции, требующих отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Массовые протесты начались здесь первого мая и продолжились в понедельник. Демонстранты заявляют, что их не смогут остановить действия полиции, с которой вступают в стычки. Несколько центральных улиц столицы заблокированы, по всему городу возникли дорожные заторы.

– Мы хотим сохранить нашу страну, защитить её от предательства Никола, чтобы всё не началось заново, – говорит один из протестующих. – Я могу так говорить, поскольку сам был на той войне.

Оппозиция утверждает, что власти проводят разрушительную для страны политику, которая грозит Армении не только территориальными уступками, но и потерей государственности.