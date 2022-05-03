Штурм "Азовстали" и разговор Макрона с Путиным

Российские войска возобновили штурм мариупольского завода "Азовсталь", пытаясь прорваться на территорию предприятия. По данным украинских СМИ, перед штурмом российская авиация бомбила "Азовсталь": погибли две женщины, возник пожар, дым от которого был виден из разных районов портового города. Российская сторона утверждает, что начала боевые действия после того, как Вооружённые силы Украины якобы "нарушили режим тишины, открыв огонь над гуманитарными коридорами".

"Война в Украине – это угроза миру в Восточной Европе и во всем мире", - заявил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью греческой государственной телекомпании ERT. Отвечая на вопрос об эвакуации с "Азовстали", Зеленский сказал:

"Мы продолжаем вносить ряд предложений по эвакуации наших людей. Когда Россия нас не блокировала, мы эвакуировали многих людей из Мариуполя. Всё зависит от российской стороны. Вы видите, что даже ООН подключается, но это всё ещё очень сложный процесс. Почему? Потому что нет доверия к Российской Федерации".

Родственники бойцов "Азова" вышли на демонстрацию в центре Киева, чтобы призвать международное сообщество и мировых лидеров обеспечить вывод их родных с территории завода "Азовсталь". Отряд специального назначения "Азов", ранее известный как "батальон "Азов", Москва считает нацистским элементом.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, призвав его разрешить продолжить эвакуацию с завода "Азовсталь", начатую в координации с гуманитарными организациями. Макрон также призвал Россию выполнить свои обязательства постоянного члена Совета Безопасности, положив конец разрушительной агрессии. Путин со своей стороны сказал, что Запад закрывает глаза на агрессивные действия с украинской стороны, тогда как мог бы остановить их, оказав соответствующее влияние на Киев и прекратив поставки оружия в Украину.