Беженцы возвращаются в Украину

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину более 3 миллионов человек уже прибыли в Польшу из охваченной войной страны.

Однако среди них были и украинцы, ехавшие в обратном направлении. В первые недели выезжали в основном мужчины, желающие присоединиться к боевым действиям против агрессора. Но теперь тенденция изменилась. Все больше украинских беженцев - женщин и детей хотят вернуться домой.

— В первые дни военной операции в Украине поток людей из Польши составлял около 10 000 человек в день, сейчас он достигает 20 000, а временами и порядка 22-23 000 Анна Михальска, сотрудник пресс-службы пограничной службы

Оля и ее сыновья приехали из города Сумы. Пробыв в Польше полтора месяца, сейчас они возвращаются к семье, которая осталась в Украине - отцу, матери, тете и мужу Ольги.

Ольга Лаврик, украинская беженка:

— Дети очень рады, что едут к отцу. Я не могу бросить свою страну. Сигналы тревоги там раздаются, как и раньше, может, чаще, не знаю. Я, конечно, отдохнула здесь, но нервничаю. Я еду обратно и плачу, потому что очень боюсь возвращаться. Я очень переживаю, за детей, за нашу жизнь, чтобы мы не пострадали. Я очень волнуюсь.

Оля - одна из многих, кто не может дождаться возвращения домой. Исследования показывают, что украинские беженцы, покинувшие свои дома из-за войны, на самом деле не хотят оставаться в западных странах.

Олена Бабакова, украинская журналистка:

— Не менее 65 максимум 80% тех украинцев, которые решили бежать из страны из-за российской агрессии, заявляют о своем горячем желании поскорее вернуться домой. В то время, когда они сочтут ситуацию с безопасностью благоприятной для возвращения, они вернутся. Я также думаю, что эти заявления вполне искренни.

Магдалена Ходовник, Euronews:

— Многие украинские беженцы, приехавшие в Польшу, отказались ехать дальше, в другие западные страны. Они предпочли остаться здесь, в Польше, где чувствуют не только физическую, но и ментальную и эмоциональную близость с их страной. Они ждут мира и быстрого возвращения домой.